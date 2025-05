African Lion 2025 – Opération conjointe à Marrakech : les FAR et la Garde nationale aérienne américaine renforcent leur interopérabilité

Dans le cadre de l’exercice militaire multinational African Lion 2025, des aviateurs de la Garde nationale aérienne de l’Ohio (121st Air Refueling Wing) et de New York (139th Aeromedical Evacuation Squadron) ont collaboré avec les Forces Armées Royales (FAR) pour charger du matériel à bord d’un avion KC-135R Stratotanker à Marrakech.

Cette opération logistique conjointe a permis de renforcer l’interopérabilité et les capacités de préparation des deux nations.

+ Mobilisation plus de 10 000 soldats issus de plus de 50 pays, dont sept alliés de l’OTAN +

L’exercice African Lion 2025, le plus vaste en Afrique, mobilise plus de 10 000 soldats issus de plus de 50 pays, dont sept alliés de l’OTAN, pour des entraînements réalistes et coordonnés dans des conditions exigeantes.

Placée sous la direction du U.S. Army Southern European Task Force – Africa, pour le compte du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), cette édition se déroule du 14 avril au 23 mai 2025 à travers le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.

African Lion vise à préparer les forces alliées à intervenir efficacement dans des opérations complexes, multidomaines et interarmées.

Article19.ma