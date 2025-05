EXCLUSIF – Le Maghreb : des partis islamistes intégrés au jeu politique mais … (Extraits du rapport confidentiel français)

Le rapport confidentiel français sur les « Frères musulmans et Islamisme politique », récemment révélé en France, met en lumière les préoccupations croissantes du gouvernement français concernant l’influence de cette mouvance en France.

En bref, il dévoile 4 problématiques importantes :

Cartographie de l’influence : Le rapport identifie entre 130 et 140 lieux de culte musulmans en France affiliés aux Frères musulmans, ainsi que des établissements éducatifs tels que les lycées Averroès à Lille et Al Kindi près de Lyon.

Stratégie d’entrisme : Il décrit une stratégie progressive et discrète visant à influencer les institutions françaises, notamment les écoles, les mosquées et les ONG, sans recourir à la violence.

Menace à la laïcité : Le rapport alerte sur un risque pour la cohésion nationale, évoquant un séparatisme islamiste visant à créer des enclaves communautaires contraires aux principes de la République.

Absence de preuves de violence : Aucune preuve n’indique une volonté d’instaurer la charia en France, mais le rapport souligne des tensions idéologiques croissantes.

Que nous apprend, le rapport sur les islamistes au Maghreb ?

Ce document de 75 pages, et dont Article19.ma a obtenu une copie relève ce qui suit sans prise de position :

Au Maroc, le Parti de la Justice et du Développement (PJD), héritier de la Chabiba Islamiya ( Jeunesse islamique de Cheik Moutii – interdite) influencée par Sayyid Qutb, a gouverné pendant deux mandats (2011-2021) au sein de coalitions.

Le PJD sous la direction de Abdelilah Benkirane, a reconnu la légitimité de la monarchie, y compris dans le champ religieux (Commanderie des croyants).

Parallèlement, le mouvement Justice et Bienfaisance (Al Adl Wal Ihsane), fondé en 1973 par Cheikh Abdessalam Yassine et toléré par les autorités, reste en marge des institutions et se positionne comme concurrent du PJD.

En Tunisie, le parti islamiste Ennahda s’est présenté comme un « démocrate-musulman », à l’image des chrétiens-démocrates européens. Cependant, malgré sa participation au pouvoir après 2011, il a été fragilisé par sa compromission et a vu son influence décliner.

En 2019, l’élection d’un outsider, Kaïs , marque un tournant décisif et une hostilité ouverte à Ennahda de Rached Ghanouchi.

En février 2025, il a notamment été condamné à 22 ans de prison pour « complot contre la sécurité de l’État » en lien avec l’affaire « Instalingo ». Cela s’ajoute à d’autres peines qu’il a reçues, portant sa durée totale d’emprisonnement à plus de quatre ans. Son gendre et ancien ministre des Affaires étrangères, Rafik Abdessalem, ainsi que l’ancien Premier ministre Hichem Mechichi, ont également reçu de longues peines par contumace dans des affaires connexes.

La répression le reflux islamiste dans la région Maghreb – Moyen Orient

Après la déposition du président égyptien Mohamed Morsi en 2013, une vague de répression touche la mouvance islamiste dans plusieurs pays :

Égypte : la confrérie est déclarée organisation terroriste ; le parti est dissous, plus de 40 000 membres arrêtés, et 1 440 associations affiliées démantelées.

Émirats arabes unis : en 2013, 94 membres du parti Al-Islah sont jugés ; les Frères musulmans (y compris la branche française) y sont classés comme terroristes.

Arabie saoudite : un décret royal en 2014 criminalise toute appartenance à des courants religieux jugés extrémistes.

Tunisie : bien qu’élu avec l’appui d’Ennahda, le président Kaïs Saïed engage dès 2023 une offensive contre le parti, dénonçant son affairisme. De nombreux militants sont arrêtés.

Jordanie : après une période de tolérance, la branche locale des Frères musulmans est dissoute en 2020.

Libye : les islamistes refusent de céder le pouvoir après les élections de 2014, provoquant une dualité institutionnelle et un risque de partition du pays.

Un recul global et des adaptations diverses

Le rapport affirme, que malgré ces revers, certains mouvements islamistes conservent une présence résiduelle ou tentent de se réorganiser :

En Tunisie, Ennahda maintient une base militante structurée malgré les attaques du pouvoir.

Au Maroc, le PJD reste actif, mais affaibli après sa défaite électorale de 2021. Al Adl Wal Ihsane, quant à lui, reste influent en dehors des institutions.

En Algérie et en Libye, les mouvements islamistes sont affaiblis par les divisions internes.

En Jordanie, leur influence est réduite à des cellules marginalisées (NDLR interdites et ses bureaux fermés en 2025).

Les manifestations de 2019 en Algérie, au Liban, en Irak et au Soudan ont par ailleurs montré un rejet global des partis islamistes, souvent absents des revendications populaires, note le rapport.

L’influence subsiste en Afrique de l’Ouest

Deux émanations notables des Frères musulmans y subsistent :

Au Sénégal, autour de l’Association des étudiants musulmans et du Rassemblement islamique du Sénégal (RIS), proche de Rached Ghannouchi.

En Mauritanie, le parti Tawassoul, fondé en 2007, reste le principal mouvement islamiste. Son chef, Cheikh Mohamed El Hassan Ould Dedew, proche de Yusuf al-Qaradawi, conserve de nombreux relais, y compris en France via l’organisation Sciences & Education.

Conclusion : La France doit rester vigilante :

Le rapport met en lumière une stratégie durable et subversive des Frères musulmans en France, marquée par :

Une organisation structurée autour d’un cercle restreint de militants, avec des relais dans les domaines religieux, éducatif, social et associatif.

Une double stratégie mêlant discours légaliste et dissimulation, tout en poursuivant une visée idéologique opposée aux principes républicains (place de la femme, antisémitisme, suprématie de la loi coranique).

Une influence transnationale via des financements étrangers (notamment du Qatar) et une coordination européenne à travers des structures comme le CEM, FEMYSO ou Islamic Relief.

Un enracinement local dans certaines villes françaises, notamment via les mosquées, écoles privées et associations communautaires.

Le rapport alerte sur un projet subversif à long terme, qui ne passe pas nécessairement par la violence, mais qui menace la cohésion nationale par un islam politique insidieux.

Il recommande une action soutenue des pouvoirs publics, articulée autour :

D’un engagement fort dans la régulation du culte musulman ;

D’un discours républicain renouvelé et inclusif ;

D’une surveillance rigoureuse des réseaux islamistes, notamment ceux liés à Musulmans de France.

Enfin, le rapport distingue cette stratégie de celle du salafisme agressif : plus discrète mais non moins dangereuse.

Les auteurs du rapport :

Ce document « explosif » qui vient de soulever cette semaine un débat houleux en France, a été élaboré en 2024. Il a été commandé, notamment par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du discours des Mureaux de 2020, où le Président Emmanuel Macron avait annoncé une stratégie contre le « séparatisme islamiste », concrétisée par la loi sur les principes républicains en 2021, affirme-t-on.

Cette mission délicate a été confiée à deux hauts fonctionnaires : François Gouyette, diplomate ayant exercé dans plusieurs pays arabes, et Pascal Courtade, préfet des Yvelines. Leur objectif était de dresser un état des lieux de l’influence de l’islam politique et de la mouvance des Frères musulmans en France .

Article19.ma