Éclairage / Maroc 2024 – Moins de pauvres, mais toujours trop d’inégalités (Cartographie HCP)

Constat. Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) an mis à jour la cartographie de la pauvreté multidimensionnelle, en s’appuyant sur les données des recensements de 2014 et 2024.

Contrairement à l’approche monétaire traditionnelle, cette méthode intègre trois dimensions clés : l’éducation, la santé et les conditions de vie, toutes pondérées de manière équivalente. Un ménage est dit “pauvre” s’il cumule des privations atteignant au moins 33% des indicateurs retenus.

Cette vision plus globale met en lumière les déficits sociaux invisibles aux seuls indicateurs de revenus, permettant ainsi un meilleur ciblage des politiques publiques à différentes échelles territoriales : nationale, régionale, provinciale et communale, affirme le HCP dans une note de synthèse reçu par Article19.ma, ce vendredi..

Un recul net, mais des inégalités persistantes

Entre 2014 et 2024, le taux national de pauvreté multidimensionnelle est passé de 11,9 % à 6,8 %, soit une réduction de près de 5 points. Cela équivaut à 1,5 million de personnes sorties de la pauvreté, un progrès notable accentué en milieu rural, où la pauvreté a reculé de 23,6% à 13,1%.

Cependant, les zones rurales abritent encore 72% des personnes pauvres, précise le HCP.

L’indice de pauvreté multidimensionnelle, combinant incidence et intensité des privations, a été divisé par deux. Le taux de vulnérabilité (personnes exposées à des privations modérées) a également chuté de 11,7% à 8,1%, mais 82% des vulnérables résident en zone rurale, confirmant une fragilité toujours marquée.

Des progrès territoriaux inégaux

À l’échelle régionale, toutes les régions ont enregistré une baisse de la pauvreté, mais à des degrés divers :

Les régions historiquement les plus pauvres ont connu les plus fortes améliorations : Marrakech-Safi (–7,9 pts), Béni Mellal-Khénifra (–7,5 pts), Drâa-Tafilalet (–6,7 pts).

Les grandes régions urbaines ou du Sud, déjà peu touchées, ont peu progressé (Casablanca-Settat –2,4 pts ; Laâyoune –0,9 pt).

En 2024, six régions dépassent encore la moyenne nationale (6,8 %), avec des pics à Béni Mellal-Khénifra (9,8 %) et Fès-Meknès (9,0 %).

Cinq régions concentrent 70% de la population pauvre.

La vulnérabilité suit des tendances similaires, avec des taux élevés à Drâa-Tafilalet (11,8%) et Marrakech-Safi (11,5%). Ces inégalités appellent à des interventions territorialisées renforcées.

Provinces et communes : vers une convergence progressive

À l’échelle provinciale, la pauvreté a globalement baissé, notamment dans des zones historiquement marginalisées comme Azilal (–16,7 pts) ou Chichaoua (–14,8 pts). Mais certaines provinces restent en alerte :

Figuig (24,1%) et Taounate (21,1%) dépassent largement la moyenne nationale.

Treize provinces concentrent près d’un tiers de la population vulnérable, dont Chefchaouen, Zagora et Al Hoceïma.

Au niveau communal, 93,8% des communes ont enregistré une baisse, avec des progrès plus forts en milieu rural (95,5% des communes). Ces résultats confirment l’impact positif des politiques de ciblage territorial, comme l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Dans les 702 communes rurales ciblées par l’INDH, la pauvreté est passée de 27,8% en 2014 à 15,5% en 2024, soit une baisse de 12,3 points, contre 8,4 points dans les communes non couvertes.

Conclusion : une avancée à consolider

La décennie 2014 – 2024 a marqué une réduction significative de la pauvreté multidimensionnelle au Maroc, illustrant l’efficacité des politiques publiques ciblées. Toutefois, la fracture territoriale reste profonde.

Toutefois. l’enjeu majeur pour l’avenir sera de consolider ces acquis et de réduire les disparités persistantes à travers une territorialisation plus fine et équitable des efforts de développement, relève le HCP.

Article19.ma