African Lion 2025 : le Maroc et les USA ouvrent un nouveau chapitre de coopération stratégique (Vidéo Medi1TV)

– – L’exercice militaire le plus vaste d’Afrique renforce l’alliance maroco-américaine face aux défis de demain.

Le Maroc et les États-Unis ont lancé la 21ᵉ édition d’African Lion, le plus grand exercice militaire multinational en Afrique, marquant l’entrée dans une troisième décennie de coopération stratégique.

Organisé sur le sol marocain et impliquant plus de 20 pays partenaires, African Lion 2025 incarne l’engagement conjoint pour la stabilité régionale, l’interopérabilité des forces armées et la réponse coordonnée aux menaces globales.

L’exercice combine des volets terrestre, aérien, maritime, cyber et médical. La phase académique met à l’épreuve la planification opérationnelle dans plus de 20 domaines critiques, avec plus de 200 officiers issus d’armées alliées.

Sur le terrain, les manœuvres conjuguent déploiement de troupes aéroportées, actions des forces spéciales, simulation de crises CBRN et coordination interarmées via les systèmes HIMARS, démontrant la puissance de frappe alliée.

Plus de 44 000 actes médicaux réalisés au profit de 12 000 patients

Côté humanitaire, l’hôpital militaire de campagne installé au Maroc témoigne d’un engagement concret envers les populations : plus de 44 000 actes médicaux réalisés au profit de 12 000 patients, en coopération avec les équipes médicales marocaines et américaines.

De l’Atlantique au Sahara, African Lion 2025 illustre la solidité du partenariat entre Rabat et Washington, porté par une vision commune de sécurité, de coopération et de préparation aux crises futures. Un exercice, mais surtout une alliance durable face aux incertitudes du monde actuel.

Article19.ma