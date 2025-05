Procédure pénale – Le Parlement adopte à la majorité une réforme majeure de la Justice au Maroc

Événement politique. Après près de huit heures de débats, la Chambre des représentants a adopté à la majorité, ce mardi soir, le projet de loi n° 03.23 relatif à la procédure pénale.

Le texte, présenté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a recueilli 130 voix pour, 40 contre, et aucune abstention.

Qualifiée par le ministre Ouahbi d’« étape qualitative et exceptionnelle », cette réforme se veut une véritable réforme du système judiciaire, en adéquation avec les engagements constitutionnels et internationaux du Maroc.

Parmi les avancées notables figurent le renforcement des garanties durant l’enquête préliminaire, la consécration de la présomption d’innocence, la protection renforcée des victimes de traite humaine, la dématérialisation des procédures, la régulation stricte de la détention provisoire, ainsi que l’amélioration des mécanismes de réinsertion.

Rappelons que le texte a été enrichi par 1384 amendements en commission, bien que certaines propositions aient été écartées pour préserver la cohérence du projet.

Un pilier d’une réforme globale pour une justice plus moderne et plus humaine

Cette réforme s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation du système judiciaire marocain. Elle complète d’autres chantiers structurants, tels que la loi sur les peines alternatives et la réorganisation des établissements pénitentiaires.

Pour le gouvernement, il s’agit d’une étape décisive pour renforcer la confiance des citoyens envers la justice, garantir les droits fondamentaux et mieux lutter contre la criminalité dans un cadre légal rénové.

