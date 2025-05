Vidéo / Insolite – Dans son speech au Parlement, Ouzzine dérape et disserte sur “la débauche politique”…

À la recherche des “likes” ? Et pour cause, dans un discours au vitriol, le député Mohammed Ouzzine a adressé de virulentes critiques à la scène politique et institutionnelle au Maroc. Il a accusé ce qu’il a qualifié de « débauche politique » qui aggrave la crise socio-politique et d’approfondit la fracture entre l’État et les citoyens.

Lors de son intervention mardi devant les élus du peuple et en présence du chef de gouvernement Aziz Akhannouch, Ouzzine a estimé que “le dysfonctionnement” ne se limitait plus aux politiques publiques, mais touchait au cœur même des fonctions des médiations politiques et sociales, qu’il juge désormais inefficaces.

I« Nous servons nos propres intérêts, pas l’intérêt collectif, et cela se reflète dans l’impasse fonctionnelle et structurelle où se trouvent aujourd’hui les partis, le Parlement, le gouvernement, les syndicats, la société civile et les médias”, affirme-t-il.

Du Maroc des infrastructures au Maroc de l’humain : un fossé révélateur

Dans une comparaison marquante, Ouzzine s’est interrogé sur “la pertinence des grands projets tels que la Coupe du Monde, les TGV ou les lignes de tramway, alors que les citoyens subissent la cherté de la vie, la pénurie d’eau et une pression sociale quotidienne croissante”.

Et d’ajouter, non sans ironie : « Dieu merci, nous avons récemment reçu la miséricorde du ciel », en référence aux pluies qui ont sauvé la saison agricole en 2025.

L’urgence d’un éveil politique : réapprendre la démocratie avant d’éduquer l’élève

Ce qui a le plus retenu l’attention dans l’intervention du chef du parti du Mouvement Populaire (MP), c’est l’usage assumé de termes crus pour décrire la scène politique.

Il a appelé à revoir « l’éducation politique » avant même celle de l’école publique, plaidant pour une véritable « alphabétisation politique ».

Il a mis en garde contre la montée de « l’indigence, de la banalisation et de la débauche politique ».Des mots qu’il reconnaît lui-même durs envers le chef du gouvernement, mais qu’il justifie par « la dureté des conditions qui pèsent sur les citoyens de ce pays ».

Selon des internautes, bien que formulé sous forme de plaidoyer parlementaire, le message d’Ouzzine dépasse le simple cadre de la critique.

Il soulève des interrogations fondamentales sur l’utilité de l’action politique actuelle, et sur la capacité des institutions intermédiaires à regagner la confiance de la rue, dans un contexte d’accumulation de crises et de rupture croissante entre l’État et les citoyens.

Arricle19.ma