Palestine – Bourita : « Le Moment pour la Paix : Histoires de Succès et Étapes à Venir »

Ce mardi 20 mai 2025, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a prononcé un discours lors de la 5ème réunion de l’Alliance globale la mise en œuvre de la solution des deux États; réunion qui a rassemblé des dizaines de délégations à Rabat.

Cette intervention s’inscrit dans la continuité de l’engagement historique du Royaume du Maroc en faveur de la cause palestinienne. Sous la direction du Roi Mohammed VI, le Maroc a toujours considéré la question palestinienne comme une priorité stratégique, plaçant la dignité et la justice du peuple palestinien au cœur de sa politique étrangère. Dans son allocution, M. Bourita a réaffirmé ce soutien indéfectible, soulignant les actions concrètes entreprises par le Royaume, telles que la création de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif et la contribution au Fonds pour la Paix en Palestine.

Il a également insisté sur la nécessité d’une action concertée pour parvenir à une solution durable, basée sur la reconnaissance de la souveraineté palestinienne et le respect de Jérusalem comme capitale éternelle de la Palestine.