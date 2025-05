7ème Art – Palme d’or surprise pour Denzel Washington à Cannes (Vidéo)

Lors d’une apparition surprise au Festival de Cannes 2025, Denzel Washington a reçu une Palme d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, juste avant la projection du film Highest 2 Lowest de Spike Lee.

La remise, tenue secrète jusqu’au dernier moment, a été orchestrée par Spike Lee lui-même, aux côtés d’Iris Knobloch et Thierry Frémaux, directeur du Festival, selon l’AFP.

Une ovation inattendue pour une carrière légendaire

Un passage éclair entre Broadway et la Croisette

En plein engagement théâtral à New York où il incarne Othello, Denzel Washington a effectué un voyage express pour assister à la projection et à la séance photo organisée exceptionnellement plus tôt dans la journée.

Posant avec Spike Lee et le rappeur A$AP Rocky, il est reparti aussitôt vers les États-Unis.

Le film Highest 2 Lowest, projeté hors compétition, est un remake du classique High and Low d’Akira Kurosawa.

Produit par A24, il sortira en salle aux États-Unis le 22 août, puis en streaming sur Apple TV+ à partir du 5 septembre.

Article19.ma