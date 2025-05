Palestine – Relancer la paix : Rabat accueille la 5e réunion de l’Alliance globale pour la Solution à deux États

Événement. La capitale du royaume accueille, ce mardi 20 mai 2025, la cinquième réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la Solution à deux États.

Placée sous le thème “Maintenir la dynamique du processus de paix : leçons tirées, réussites et perspectives”, cette rencontre rassemble hauts responsables politiques, envoyés spéciaux et représentants d’organisations internationales, tous engagés pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens.

Co-organisée par le Maroc et les Pays-Bas, elle s’inscrit dans la continuité des réunions tenues à Riyad, Bruxelles, Oslo et Le Caire.

Initiative concrète vers une paix durable

Les discussions porteront sur plusieurs axes majeurs : l’impact des processus de paix au Moyen-Orient, le soutien aux institutions palestiniennes et les leviers économiques d’une stabilité durable.

L’objectif est de créer une plateforme de projets concrets et de formuler des recommandations politiques susceptibles d’alimenter les efforts diplomatiques en faveur de la Solution à deux États.

Les conclusions de cette réunion viendront nourrir la Conférence de haut niveau prévue en juin 2025 à l’ONU, marquant une étape clé pour redonner souffle au processus de paix israélo-palestinien.

