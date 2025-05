Maroc / Émirats – Un méga-partenariat pour la souveraineté hydrique et énergétique

Événement. Un consortium maroco-émirati — composé du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, de TAQA Morocco (filiale du groupe émirati TAQA) et de NAREVA — a signé trois protocoles d’accord avec le gouvernement marocain et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Selon l’agence MAP, ce projet est dans le prolongement de la déclaration commune signée le 4 décembre 2023 entre le Roi Mohammed VI et Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président des Émirats Arabes Unis.

Ces accords couvrent un programme d’investissement ambitieux centré sur le développement de nouvelles infrastructures stratégiques dans les domaines de l’eau, de l’électricité et des énergies renouvelables. Objectif : répondre aux défis urgents du stress hydrique et de la transition énergétique tout en renforçant la sécurité nationale dans ces secteurs vitaux.

Dessalement, transport de l’eau et électricité verte : les piliers du programme

Ce plan d’action structurant repose sur plusieurs axes majeurs :

Transfert d’eau : construction d’infrastructures de transport entre les bassins de l’Oued Sebou et de l’Oued Oum Rabia, pour une capacité de 800 millions de m³/an, afin de pallier la pénurie hydrique.

Dessalement d’eau de mer : mise en place de stations alimentées exclusivement par des énergies renouvelables, d’une capacité globale de 900 millions de m³/an, à un coût cible inférieur à 4,5 dirhams HT/m³, en ligne avec les standards nationaux.

Électricité renouvelable : développement de 1200 MW de capacités vertes supplémentaires, afin d’accroître la production d’électricité propre.

Transport électrique : réalisation d’une ligne HVDC (courant continu haute tension) de 1400 km entre le Sud et le Centre du Royaume, d’une capacité de 3000 MW, pour accélérer l’intégration des énergies renouvelables du Sud.

Électricité thermique : construction de centrales à cycle combiné au gaz naturel sur le site de Tahaddart, pour une puissance totale de 1500 MW, renforçant la résilience énergétique.

Le premier accord de développement concerne d’ailleurs ce dernier projet, donnant ainsi le coup d’envoi opérationnel au programme.

Un levier pour l’emploi, la technologie et la souveraineté

Au-delà de l’infrastructure, ce partenariat se positionne comme un accélérateur de transformation économique, sociale et environnementale. Plus de 25.000 emplois seront générés, dont 10.000 permanents, dans les phases de construction et d’exploitation.

Il favorisera le transfert de technologies, l’émergence d’un écosystème industriel local dans les domaines du dessalement et des énergies renouvelables, et la création de filières de formation spécialisées.

Financé par des institutions nationales et internationales, ce programme structurant sera mis en œuvre progressivement d’ici 2030, sous réserve des autorisations réglementaires.

Il constitue un modèle intégré conciliant innovation, développement durable, sécurité stratégique et création de valeur, au service de la souveraineté et de la compétitivité du Maroc.

Ainsi, le Maroc vient de franchir un pas décisif vers la souveraineté hydrique et énergétique, souligne la même source.

Article19.ma