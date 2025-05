Actualité – Taghazout, carrefour stratégique du tourisme franco-marocain

Du 15 au 17 mai 2025, Taghazout, perle émergente du littoral marocain, accueille pour la première fois le congrès annuel des Entreprises du Voyage (EDV).

Taghazout est un village côtier situé dans le sud-ouest du Maroc, à environ 20 kilomètres au nord d’Agadir, dans la région de Souss-Massa. Il est niché entre l’océan Atlantique et les contreforts de l’Atlas, ce qui lui donne un charme naturel exceptionnel.

Un choix stratégique porté par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), qui reflète la volonté de renforcer les liens entre les professionnels du tourisme français et marocains, dans un cadre à la fois inspirant et propice aux affaires.

Pendant trois jours, plus de 400 décideurs français — agences de voyages, tour-opérateurs, transporteurs et hôteliers — se réunissent dans la région d’Agadir pour réfléchir collectivement à l’avenir du tourisme. Au programme : échanges sur les tendances du secteur, ateliers thématiques et moments de convivialité pour dessiner ensemble les perspectives des marchés 2025-2026, selon TourismaPost.

Le congrès des Entreprises du Voyage s’installe au bord de l’Atlantique

Moment-clé du calendrier touristique français, le congrès des EDV prend cette année une dimension particulière. C’est la première fois qu’il se tient à Taghazout, symbole du renouveau touristique de la région d’Agadir. Grâce à l’impulsion de l’ONMT, cette édition 2025 marque une opportunité forte de repositionner la destination dans l’esprit des prescripteurs français.

« Accueillir ce congrès dans la région d’Agadir illustre notre volonté de rapprocher les écosystèmes touristiques marocain et français. C’est une occasion concrète de créer des synergies, de valoriser nos territoires et d’inscrire durablement le Maroc dans les priorités des prescripteurs de voyages français », souligne Achraf Fayda, Directeur Général de l’ONMT.

Un workshop clé pour dynamiser les partenariats

Parmi les temps forts, le workshop professionnel du vendredi 16 mai occupe une place centrale. Véritable plateforme d’échange, il met en relation directe les opérateurs marocains — hôteliers, agences réceptives, institutionnels — avec leurs homologues français. L’objectif : favoriser les partenariats, développer de nouveaux produits touristiques et consolider la coopération entre les deux rives de la Méditerranée.

Au-delà des discussions professionnelles, les participants découvrent une destination en pleine transformation. Entre plages, nature, sports, art de vivre et hospitalité, Taghazout incarne un nouveau visage du tourisme marocain, que l’ONMT souhaite valoriser auprès du marché français, ajoute la même source.

Article19.ma