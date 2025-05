Santé- Le PJD mène la guerre aux fumeurs dans les lieux publics… Cela coûtera jusqu’à 1.000 dirhams d’amende

Le groupe parlementaire du Parti de la Justice et du Développement (PJD) a déposé “une proposition de loi” à la Chambre des représentants visant à interdire strictement le tabac dans tous les espaces publics, qu’ils soient ouverts ou fermés.

L’objectif : freiner une pratique dont les effets dévastateurs sur la santé et l’économie ne sont plus à démontrer. Cette proposition est signée par le médecin Abdellah Bouanou, chef du groupe parlementaire, le texte entend répondre à la montée du tabagisme, sous toutes ses formes — cigarette, chicha, cigare ou cigarette électronique, a rapporté le site arabophone Hespress.

Des interdictions élargies et des zones fumeurs encadrées

La proposition détaille 16 articles interdisant de fumer dans les administrations, écoles, hôpitaux, cafés, cinémas, stations-service et transports en commun. Même les hôtels et aires de repos sont concernés, sauf si des zones fumeurs, strictement aménagées et ventilées, y sont prévues. La loi vise aussi à interdire toute publicité ou promotion du tabac.

Des sanctions lourdes pour protéger la santé publique

Le texte prévoit des amendes allant de 500 à 1.000 dirhams pour toute personne fumant dans un espace interdit, et jusqu’à 5.000 dirhams en cas de récidive. Les incitations au tabagisme, surtout envers les mineurs, seront sévèrement punies (jusqu’à 10.000 dirhams). Même le non-affichage de l’interdiction de fumer sera sanctionné.

