Justice – Ouahbi aux avocats : « Je vous demande pardon si je me suis trompé… je suis l’un des vôtres »

Après de longs mois de tensions entre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et les ordres des avocats autour du projet de loi sur la profession, le ministre a profité de la session d’ouverture du congrès national des avocats à Tanger pour présenter des excuses publiques.

Selon le site arabophone Hespress, s’adressant avec émotion à son auditoire, il a déclaré : « Si un jour j’ai commis une erreur à votre encontre, je vous demande pardon.»

Se définissant comme faisant partie intégrante de la profession, il a souligné : « Les confrontations d’hier et de demain ne m’éloigneront jamais de vous. Je suis des vôtres, la politique n’est qu’une étape, mais l’avocat demeure. »

Ouahbi : « Vous êtes ma famille »

M. Ouahbi a rappelé son attachement profond à la profession, affirmant : « Vous ne mesurez peut-être pas le poids de ce moment pour moi. Vous êtes ma famille. Lorsqu’on est en désaccord, chacun plaide pour sa cause, et cela est naturel. »

M. Ouahbi a insisté sur les défis majeurs auxquels la profession est confrontée, en particulier le débat houleux autour du projet de réforme de la loi sur la profession. « Ce texte, je ne l’élabore pas contre vous, mais pour vous — et pour moi, en tant qu’avocat. »

Selon le ministre, la refonte du système judiciaire passe nécessairement par le renforcement du rôle de l’avocat, l’élargissement de ses compétences et la consolidation de ses garanties. Il a affirmé que seul l’avocat peut véritablement assurer les conditions d’un procès équitable.

L’avocat, pilier de l’État et de la démocratie

Face aux évolutions technologiques, M. Ouahbi a averti : « Certains pays pensent déjà à remplacer les avocats par des intelligences artificielles et préparent des juges-robots. Mais vous, vous êtes les garants de la défense des citoyens, mandatés par l’État lui-même. »

Et d’ajouter : « En accomplissant ce rôle, vous êtes pleinement partie prenante de l’État, non pas en dehors de lui. L’indépendance de l’avocat ne signifie pas qu’il soit étranger à l’État. »

Il a également salué le rôle historique et politique des avocats marocains : « Votre organisation a toujours été présente dans les grandes causes, qu’il s’agisse de la Palestine ou d’autres luttes justes. Vous êtes une force politique et morale dans la pensée marocaine. »

Sur un ton plus léger, M. Ouahbi a terminé par une anecdote en évoquant la trentaine de réunions qu’il a eues avec les bâtonniers : « Ils plaident très bien. Ils m’ont épuisé et je les ai épuisés. Je pense même à porter plainte… J’ai attrapé le diabète depuis que j’ai pris le ministère ! »

