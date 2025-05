Sarkozy, un bracelet en moins, deux affaires en plus

Libération conditionnelle mais sous contrôle judiciaire. Nicolas Sarkozy, condamné à un an de prison ferme en décembre dernier dans l’affaire dite des « écoutes », a obtenu une libération conditionnelle.

À 70 ans, il bénéficiait de la possibilité de demander cet aménagement avant la moitié de sa peine. Le 14 mai, le bracelet électronique qu’il portait depuis le 7 février lui a été retiré.

Mais cette relative liberté reste encadrée : l’ancien président devra solliciter l’accord du juge d’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ou de plus de quinze jours, répondre à ses convocations et accepter les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

L’affaire des écoutes, un précédent judiciaire lourd de sens

Cette première condamnation découle d’une tentative de corruption en 2014, dans laquelle Nicolas Sarkozy, via son avocat Thierry Herzog, aurait tenté d’obtenir des informations confidentielles sur une procédure en cours auprès du magistrat Gilbert Azibert. En échange, ce dernier se serait vu promettre un appui pour un poste prestigieux à Monaco.

Ce montage, révélé par des écoutes téléphoniques, a valu à l’ancien président une peine d’un an de prison ferme, désormais aménagée, mais qui marque un précédent historique pour un ancien chef de l’État français.

Une épée de Damoclès nommée affaire Kadhafi

Malgré cette liberté partielle, Nicolas Sarkozy reste dans le viseur de la justice.

Dans l’affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007, le Parquet national financier a requis une peine bien plus lourde : sept ans de prison, 300 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité.

Le verdict est attendu pour le 25 septembre. Ce dossier, l’un des plus explosifs de la Ve République, pourrait bien assombrir durablement l’avenir politique et judiciaire de l’ancien président.

