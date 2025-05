Médias – La presse sous pression en Tunisie de Kaïs Saïed : “ Un recul inquiétant”, selon RSF

En Tunisie, la “Révolution du jasmin” semble bel et bien révolue. En effet, la répression judiciaire est omniprésente, accompagnée de pressions politiques et d’une asphyxie économique qui frappe de plein fouet les médias indépendants. L’ONG Reporters sans frontières (RSF) dénonce, dans son dernier rapport rendu public cette semaine, une “dérive autoritaire alarmante” sous le régime de Kaïs Saïed, alors que le pays chute à la 129e place du Classement mondial de la liberté de la presse.

La Tunisie perd 11 places dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2025 établi par RSF, se classant 129e sur 180 pays. L’ONG pointe une répression accrue contre les journalistes : arrestations, peines de prison, pressions sur les rédactions et un cadre législatif de plus en plus restrictif.

« Face aux pressions judiciaires, politiques et économiques, l’autocensure des professionnels des médias gagne du terrain. C’est le droit du public à une information libre, fiable et pluraliste qui est entravé », alerte Anne Bocandé, directrice éditoriale de RSF.

Parmi les cas emblématiques, trois journalistes — Mourad Zeghidi, Borhen Bsaies — ainsi que l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani ont été arrêtés le 11 mai 2024. Leur émission « L’Émission impossible », diffusée sur Radio IFM, a été suspendue. Tous trois purgent des peines allant de huit mois à deux ans de prison ferme pour des accusations telles que « diffusion de fausses informations ».

La journaliste Chadha Hadj Mbarek est détenue depuis 2021. Condamnée à cinq ans de prison en février 2025, elle est accusée de « complot contre la sécurité extérieure de l’État » et « offense au président de la République ». Son état de santé se serait gravement détérioré en détention, selon son avocat.