Justice – L’enfance vulnérable au cœur d’un partenariat État – LMPE

La Princesse Lalla Zineb scelle un accord en faveur des enfants privés de famille

Une alliance stratégique entre la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance et le ministère de la Justice

Un engagement commun contre la violence et pour l’inclusion sociale

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb a présidé, ce mercredi à Rabat, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE) et le ministère de la Justice, représenté par son ministre, Abdellatif Ouahbi. Cet accord marque une étape significative dans les efforts conjoints en faveur de la protection des enfants privés d’environnement familial.

L’accord vise à renforcer les mécanismes de coopération dans la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes en situation de vulnérabilité. Le ministère de la Justice s’engage à soutenir les centres d’accueil, à contribuer à la formation du personnel de la LMPE, et à garantir l’assistance juridique aux bénéficiaires.

Dans son allocution, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb a salué l’implication du ministère dans l’accompagnement juridique et institutionnel des enfants concernés. Le ministre Ouahbi a, quant à lui, mis en avant la vision ambitieuse de la Princesse pour une prise en charge digne et conforme aux valeurs constitutionnelles et internationales du Royaume.

« Cette convention s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à promouvoir une société plus équitable et protectrice envers ses membres les plus fragiles », a souligné la MAP.

Article19.ma