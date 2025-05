Hajj 2025 – Le Roi exhorte les pèlerins marocains à la ferveur, à la discipline et à l’incarnation des valeurs de l’Islam

À l’occasion du départ du premier contingent marocain pour le Hajj 1446H, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un message solennel aux pèlerins.

Ce discours, lu par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, souligne la portée spirituelle du pèlerinage et la responsabilité individuelle d’accomplir ce rite avec dévotion, patience et recueillement.

Le Souverain insiste sur l’importance de respecter les rituels canoniques, de se conformer aux directives organisationnelles marocaines et saoudiennes, et de représenter dignement le Maroc à travers les valeurs d’un Islam modéré, tolérant et fraternel. Il appelle également les pèlerins à prier pour leur Roi, leur pays, et les Rois défuntes, en exprimant l’attachement aux constantes nationales.

Ce message royal, empreint de spiritualité et de sagesse, rappelle aux fidèles leur mission religieuse et civique lors de ce voyage sacré, et leur promet la récompense divine pour un Hajj accompli dans les règles de l’art islamique.

Texte intégral : http://www.mapexpress.ma/

Article19.ma