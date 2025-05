Tourisme – Le Maroc déploie ses ailes : une expansion aérienne stratégique avec Transavia

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) vient d’annoncer son ambition de renforcer sa collaboration avec le transporteur aérien Transavia

en augmentant de 30 % les capacités aériennes entre la France et le Maroc.

Ce plan ambitieux inclut 14 nouvelles lignes, plus de 130 000 sièges supplémentaires, et vise à connecter plus efficacement les régions marocaines, notamment Agadir, Dakhla, Ouarzazate et Essaouira, avec des villes françaises majeures.

À noter que Dakhla et Essaouira bénéficient de liaisons inédites, tandis qu’Agadir devient un hub saisonnier stratégique.

Une croissance ambitieuse pour l’hiver 2025-2026

Ce développement place le Maroc en tête des destinations Transavia en termes de sièges-kilomètres. Le projet s’inscrit dans une logique de désaisonnalisation du tourisme et de diversification de l’offre.

Des campagnes de communication ciblées viendront soutenir la fréquentation tout au long de l’année, illustrant la volonté de l’ONMT de positionner durablement le Maroc comme une destination incontournable pour les voyageurs européens.

Article19.ma