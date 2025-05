KIOSK / Interview – Au festival de Cannes 2025, Robert Di Nero annonce : « Je ne ferai plus de film sur la mafia » (France TV Info)

Robert De Niro :

Avec Martin Scorsese, oui, d’une certaine manière. Les personnages que j’ai joués, je me suis amusé en les faisant.

Journaliste : Pour Le Parrain II, vous avez passé du temps en Sicile pour apprendre le dialecte ?

Robert De Niro :

Oui.

Journaliste : Vous vouliez vraiment avoir ce rôle de Don Vito Corleone jeune ?

Robert De Niro :

En fait, je voulais le rôle original du premier Parrain. Tous les acteurs à New York le voulaient. Ensuite, j’ai voulu avoir le rôle de Sonny, le frère de Michael.

Et j’ai eu de la chance : j’ai pu jouer dans Le Parrain II, et j’ai repris le rôle de Marlon Brando, jeune.

Journaliste : On se souvient tous de cette scène dans Taxi Driver, “You talkin’ to me?”, qui est entrée dans la légende. C’était une improvisation. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vouliez montrer de ce personnage dans cette scène ?

Robert De Niro :

C’était la scène où il s’entraîne avec ce pistolet qu’il peut cacher dans sa manche. Je ne me souviens plus si des dialogues étaient prévus. Peut-être qu’il était juste censé essayer le pistolet…

Mais ça me semblait être ce qu’il ferait : il s’imaginait en train de parler à quelqu’un.

Journaliste : Est-ce que parfois, de l’improvisation naît la grâce ?

Robert De Niro :

Oui. Une improvisation, un moment spontané, peut parfois devenir le meilleur moment de la scène.

Un réalisateur ne doit jamais décourager un acteur ou le dissuader de tenter des choses. L’acteur peut toujours trouver quelque chose. On ne sait jamais.

Par exemple, Martin Scorsese travaille comme ça, ou David O. Russell, Barry Levinson… mais Scorsese surtout.

Ils n’ont pas peur de faire des expériences avec l’acteur. Et si ça ne marche pas, on refait une prise ou on coupe.

Journaliste : On parle d’improvisation, mais vous préparez beaucoup vos rôles. Vous êtes connu pour ça. Par exemple, pour Taxi Driver, vous avez passé une licence de taxi et conduit pendant des semaines dans les rues.

Robert De Niro :

Non, pas des mois. J’ai passé quelques semaines seulement.

Journaliste : Qu’avez-vous appris de votre personnage en faisant ça ?

Robert De Niro :

Je ne savais pas ce que j’allais apprendre. Mais je me suis dit : si je dois jouer un chauffeur de taxi, je vais conduire un taxi le plus longtemps possible avant de commencer le tournage.

Journaliste : Pour Raging Bull, vous avez gagné un prix. On a dit que c’était parce que vous aviez pris beaucoup de poids, mais vous avez aussi appris à boxer. Vous avez fait de vrais combats, vous en avez gagné un ?

Robert De Niro :

Non, ce n’est pas vrai. Je me suis beaucoup entraîné, mais je n’étais pas un combattant.

Journaliste : Mais vous avez pris des coups très violents ?

Robert De Niro :

Quand on boxe dans les films, selon mon expérience, il faut faire attention. Tout est chorégraphié, mais c’est très facile de se blesser.