La vie en rose – « Vers une transition réussie » et surtout « une réduction des coûts de l’électricité », promet Mme Benali

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a annoncé devant les élus du peuple de la Chambre des Conseillers que les réformes du secteur, notamment législatives et organisationnelles, ont permis d’atteindre une capacité de production d’électricité au Maroc de 12 gigawatts (GW), dont plus de 5,4 GW proviennent de sources renouvelables, pour l’année en cours.

Mme Benali a également précisé que la capacité de production d’énergie renouvelable a augmenté de plus de 5 % entre 2021 et 2025, selon le site arabophone Hespress .

Elle a affirmé que son Département travaille actuellement sur « un programme d’investissement inédit dans l’histoire du Maroc », relève la même source.

Ce programme vise à « multiplier par 4 les investissements dans les énergies renouvelables chaque année », tout en augmentant les investissements dans le réseau électrique de « plus de cinq fois par an. »

L’une des conséquences de cette approche, selon la ministre, est que “les prix et le coût de l’électricité commencent à diminuer”, ajoute la même source.

Selon un analyste économique : « Cette baisse est due aussi, à des effets conjoncturels, notamment la dépréciation du dollar et son impact sur le prix du charbon importé et utilisé par nos centrales électriques…»

Le débat est ouvert…

Mutandis mutandis

Les foyers marocains sont ravi de cette « bonne nouvelle », cependant leurs dernières factures d’électricité n’ont pas enregistré une modification substantielle du prix de l’électricité, sinon des fluctuations relatives.

Jacques Chirac disait : « Les promesses n’engagent que ceux qui les croient ». Toutefois, le discours officiel nous incite à croire et avoir la foi. «Keep Calm and Carry On », disait autrefois, le gouvernement de Winston Churchill pour renforcer le moral des citoyens.

Article19.ma