Sahara – Le Maroc lance des projets d’infrastructure stratégique autour du poste frontalier d’Al-Mahbes (reportage vidéo)

Vision royale. Dans le cadre du développement d’une économie bleue intégrée dans les provinces du Sud, un ensemble de projets d’infrastructure d’envergure est en cours autour du poste frontalier d’Al-Mahbes, situé à l’extrême sud-est du Maroc, à proximité de la frontière algérienne.

Depuis le terrain, des sources locales rapportent l’achèvement du premier tronçon de la route reliant Al-Mahbes à la localité d’El-Farsia, en direction de la ville de Smara. Ce nouvel axe, encore en construction, est stratégique : il vise à désenclaver cette zone frontalière et à renforcer l’intégration territoriale de la région d’Assa-Zag, voisine de l’Algérie et située sur l’axe reliant le Maroc à la Mauritanie.

Le point actuel d’arrêt des travaux se situe à Oum Jreïn, à 20 km d’Al-Mahbes et à seulement 50 km de Tindouf (Algérie). À terme, cette route doit relier Al-Mahbes à Smara sur près de 220 km. Deux autres projets sont également en cours pour connecter Assa-Zag au corridor autoroutier Tiznit-Dakhla : l’un au nord via Fask et Tagant, et l’autre au sud via Aouinet Ghmane et Ras Oumnine vers Tan-Tan.

Un pôle agroalimentaire et énergétique majeur

Ces projets visent à faire de la région d’Assa-Zag un pôle agroalimentaire et énergétique stratégique, au service non seulement du Maroc, mais aussi des pays du Sahel. La région présente un fort potentiel agricole, grâce à la qualité de ses sols et à la disponibilité de l’eau, ainsi qu’un potentiel important en énergies renouvelables, avec de vastes superficies adaptées à l’implantation de parcs solaires, notamment entre Tan-Tan, Smara et Guelmim.

Enfin, une route frontalière en direction de Tindouf, actuellement à l’étude, pourrait renforcer la présence du Maroc à ses frontières orientales et répondre aux attentes des Sahraouis retenus dans les camps algériens, dans l’esprit de la politique de réconciliation nationale initiée par feu le roi Hassan II, sous le slogan : « Le Maroc est un pays clément et miséricordieux ».

Reportage signé : Abderrahim Ariri (Anfas Press)

