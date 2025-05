Agrumiculture – Le Congrès National des Agrumes 2025 dresse un état des lieux stratégique de la filière marocaine

À l’heure où le Maroc fait face à des défis climatiques sans précédent, la filière agrumicole, pilier de l’agriculture nationale, s’interroge sur son avenir. C’est dans ce contexte que s’est tenu à Marrakech, du 13 au 15 mai 2025, le premier Congrès National des Agrumes, placé sous le thème : « Challenges multiples sur la filière des agrumes : quels leviers pour agir ? ».

Organisé par l’interprofession Maroc Citrus sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, cet événement a réuni experts, institutionnels et professionnels pour dresser un état des lieux complet de la filière et esquisser les pistes d’un redressement durable. Entre résilience face à la sécheresse, mutations à l’export et urgences structurelles, le congrès a mis en lumière les transformations en cours et les leviers indispensables pour assurer la pérennité de ce secteur stratégique.