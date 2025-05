7ème Art – Le 2ème Festival du film irlandais, du 19 au 21 mai à Rabat

Événement culturel. La deuxième édition du Festival du film irlandais se tiendra du 19 au 21 mai au Cinéma Renaissance, à l’initiative de l’ambassade d’Irlande à Rabat, en partenariat avec la Fondation Hiba.

Cette édition présentera une sélection captivante de films irlandais, avec un drame sincère, un récit lyrique et un documentaire inspirant, tous réalisés, écrits ou produits par des femmes cinéastes irlandaises, selon un communiqué de l’ambassade d’Irlande à Rabat.

La sélection, sous-titrée en français, comprend Róise & Frank, (19 mai, 18h30), une comédie-drama émouvante en langue irlandaise, célébrant l’espoir, la guérison et le lien unique entre l’homme et l’animal, et That They May Face the Rising Sun, (20 mai, 18h30), un portrait poétique et contemplatif de l’Irlande rurale, adapté du célèbre roman de John McGahern.

Mrs. Robinson, (21 mai, 18h30), est un documentaire captivant sur l’héritage d’une figure pionnière de la politique et du féminisme irlandais, Mme Mary Robinson, première femme Présidente d’Irlande.

Le festival vise à renforcer les liens culturels entre l’Irlande et le Maroc, et à faire découvrir au public marocain la richesse du cinéma irlandais.

Cette manifestation est le point de départ d’un programme d’événements culturels destinés à marquer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Irlande et le Royaume du Maroc, conclut l’ambassade.

