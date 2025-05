Sahara – L’AFD mène une mission inédite dans les provinces du Sud

Pour la première fois, un Directeur général de l’AFD, Rémy Rioux, s’est rendu à Laâyoune et Dakhla, du 9 au 12 mai 2025, afin d’écouter les priorités locales et poser les bases de nouveaux partenariats ancrés dans les besoins concrets des habitants, dans le cadre du mandat élargi de l’agence aux régions du Sud.

À Rabat, M. Rioux a réaffirmé, aux côtés de l’ambassadeur de France, le soutien de l’AFD à la régionalisation avancée lors d’échanges avec plusieurs ministres marocains, le FEC et l’OCP, avant de préparer une coopération renforcée avec les régions marocaines.

Visites de terrain à Laâyoune, Boujdour et Dakhla et engagements concrets pour 2025-2026

À Laâyoune, la délégation a rencontré élus, autorités locales, jeunes en formation et représentants de l’économie bleue. Des visites aux ports de pêche et à la Cité des Métiers ont mis en lumière les leviers d’un développement durable et inclusif.

À Dakhla, la visite du futur port atlantique et des infrastructures portuaires a mis en évidence le potentiel stratégique de la région. Les discussions ont porté sur les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et la création d’emplois durables, notamment pour les jeunes et les femmes.

L’AFD prévoit de mobiliser 150 millions d’euros sur 2025-2026 pour soutenir des projets dans l’économie bleue, la gestion de l’eau, le verdissement des ports et l’insertion économique. Une approche partenariale de long terme est privilégiée, en lien direct avec les réalités locales.

Encadré final : Une ambition partagée pour un avenir durable

« Les régions du Sud incarnent une dynamique tournée vers l’Afrique. L’AFD est prête à accompagner cette ambition », a déclaré Rémy Rioux, soulignant la volonté de l’agence d’être un acteur majeur du développement durable dans ces provinces marocaines stratégiques.

