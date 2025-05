African Lion 2025 – Le Maroc et les USA renforcent leur alliance militaire face aux « menaces globales »

Un exercice stratégique dans un contexte mondial tendu L’édition 2025 des manœuvres « African Lion » s’ouvre à Agadir, dans un climat international marqué par l’instabilité sécuritaire, notamment la guerre entre l’Inde et le Pakistan. Plus de 30 armées du monde y participent pour renforcer leurs capacités défensives. Des entraînements de haute intensité et une montée en compétences Le programme comprend des exercices à balles réelles, des simulations contre des menaces chimiques, biologiques et nucléaires, et des formations en cybersécurité, renseignement et lutte antiterroriste. Un total de 381 stagiaires ont bénéficié d’une formation avancée. Une coopération militaire maroco-américaine consolidée Les chefs militaires marocains et américains ont salué l’organisation et l’impact stratégique de ces manœuvres. Ils soulignent une volonté commune d’adaptation aux guerres modernes et de promotion de la paix régionale à travers le renforcement la coopération.

Événement. Le coup d’envoi de la 21e édition des manœuvres « African Lion » a été donné ce lundi au siège de l’état-major de la zone Sud à Agadir. Les Forces armées royales (FAR) et l’armée américaine réaffirment leur engagement commun pour la paix régionale et mondiale, a rapporté le site arabophone Hespress .

C’est le plus grand exercice militaire annuel en Afrique, réunissant plus de 50 nations, dont sept alliés de l’OTAN, et 10 000 soldats pour des entraînements réalistes, dynamiques et collaboratifs dans un environnement austère, à l’intersection de plusieurs zones géographiques et de commandements de combat fonctionnels.

Cette édition se déroule dans un contexte de dégradation de la sécurité mondiale, notamment en raison du conflit armé entre l’Inde et le Pakistan. L’objectif demeure le même : renforcer les capacités de défense, de planification et d’intervention de plus de trente armées internationales.

Les FAR et l’armée américaine ont dévoilé les grandes lignes de l’exercice, qui inclut des manœuvres terrestres à balles réelles appuyées par les lance-roquettes HIMARS, des entraînements pour les forces spéciales, des simulations de lutte contre les effets d’attaques nucléaires, biologiques et chimiques, ainsi que des opérations conjointes aériennes, navales et de cybersécurité, ajoute la même source.

Le général de division Mohamed Ben El Ouali, chef de l’état-major de la zone Sud, a souligné que cette édition vise à améliorer l’interopérabilité des forces et à renforcer la coordination opérationnelle. Il a aussi insisté sur la qualité de la formation préparatoire suivie par 381 militaires, couvrant la logistique, le cyberespace, et les tactiques de lutte contre le terrorisme.

Les stagiaires ont été formés aux techniques de guerre électronique, à la protection des infrastructures numériques et à la détection précoce des menaces terroristes. Le général a salué l’efficacité du partenariat maroco-américain, soulignant que ces exercices reflètent la qualité de la coopération et la montée en compétence commune.

Le général américain Brian Kuderna, commandant adjoint de la Force opérationnelle spéciale du sud de l’Europe (SETAF-AF), a de son côté salué le rôle stratégique du Maroc en Afrique et la réussite constante de ces manœuvres.

Article19.ma