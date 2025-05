Maroc / Liberia – Tanger Med décroche un contrat stratégique pour moderniser les ports de Monrovia et Buchanan

Le Maroc renforce son empreinte dans le secteur portuaire africain grâce à un nouvel accord de modernisation signé entre Tanger Med Engineering — filiale du groupe Tanger Med — et l’Autorité portuaire nationale du Liberia (NPA).

Ce partenariat marque le début de la mise en œuvre d’un plan directeur global pour le Freeport de Monrovia et le port de Buchanan, selon le site spécialisé The Maritime Executive.

Objectif : attirer les investisseurs et accroître la compétitivité

Depuis un an, le Liberia développe des plans de modernisation pour tous ses ports en partenariat avec la Chine. L’accord avec Tanger Med Engineering permettra d’améliorer l’efficacité, la capacité et les infrastructures de ces deux ports stratégiques, notamment par la modernisation des terminaux à conteneurs, des quais de fret, des zones d’entreposage et la mise en place de plateformes logistiques intelligentes.

Dragage, technologies et hubs régionaux

Tanger Med Engineering réalisera également des travaux de dragage pour permettre l’accueil de navires de plus grande taille, répondant à l’augmentation du commerce maritime.

Le Liberia, qui sert de porte d’entrée maritime au Mali et à certaines régions de Guinée, cherche ainsi à conserver son avantage dans un contexte régional marqué par d’importants projets d’expansion portuaire (au Ghana, Nigeria, Côte d’Ivoire et Sénégal).

« Cet accord dépasse le cadre des infrastructures : c’est une étape nationale clé pour le Liberia, qui entame une phase d’exécution ambitieuse de modernisation portuaire », a déclaré Sekou Dukuly, directeur général de la NPA.

Marsa Maroc étend son empreinte en Afrique

Cet accord s’inscrit dans un mémorandum d’entente signé en 2023 entre le Liberia et le Maroc, via Marsa Maroc, opérateur portuaire national et filiale du groupe Tanger Med.

Dans le cadre de sa stratégie 2030, Marsa Maroc vise plusieurs ports africains et a récemment lancé deux nouvelles filiales : Marsa Djibouti et Marsa Bénin.

Marsa Djibouti permettra à l’opérateur marocain d’investir dans la zone franche industrielle de Damerjog, où Djibouti prévoit la construction d’un grand port pétrolier et gazier. De son côté, Marsa Bénin gère désormais les terminaux 1 et 5 du port de Cotonou.

Article19.ma