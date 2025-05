Sahara – Rémy Rioux, DG du Groupe Agence Française de Développement en mission de terrain à Dakhla

Le Directeur Général du Groupe Agence française de développement (AFD), M. Rémy Rioux, en visite de travail au Maroc, a annoncé qu’il effectuera une mission de terrain dans les provinces du Sud du Royaume.

Cette annonce a été faite par M. Rioux lors d’un point de presse, à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ce vendredi à Rabat.

Le Directeur Général de l’AFD a inscrit sa visite dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration Conjointe signée en octobre 2024 entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l’occasion de la visite d’État de ce dernier au Royaume.

« Vous vous souvenez qu’à cette occasion, le Président Emmanuel Macron a exprimé la nouvelle position de la France sur les provinces du Sud », a-t-il rappelé, précisant que sa mission actuelle s’inscrit dans « l’opérationnalisation rapide » de cette orientation stratégique.

Rappelant l’extension du mandat de l’AFD aux provinces du Sud, M. Rioux a indiqué que « je me rends demain à Laâyoune et dimanche et lundi à Dakhla », marquant ainsi une étape importante dans la concrétisation des engagements pris.

Se félicitant du fait que « les provinces du Sud forment un trait d’union stratégique avec l’Afrique subsaharienne, le long de la façade atlantique », M. Rioux a souligné que cela constitue « un cadre d’action très important » pour le groupe AFD.

M. Rioux a souligné la solidité et la portée stratégique du partenariat liant le Maroc et la France, affirmant que le Royaume demeure le premier partenaire du groupe AFD. « Le Maroc, c’est plus de 3 milliards d’euros de projets en cours, plus de 30 milliards de dirhams, 70 projets en cours », a-t-il relevé, ajoutant que pas moins de 80 collaborateurs du Groupe sont mobilisés sur le terrain au Maroc, ce qui est « évidemment très important ».

La visite du Directeur Général de l’AFD s’inscrit dans le cadre du Partenariat d’Exception Renforcé, scellé entre Sa Majesté le Roi et le Président Emmanuel Macron, et traduit de manière tangible la volonté partagée de renforcer la coopération bilatérale déjà riche entre les deux pays, et de soutenir les dynamiques de développement inclusif et durable dans toutes les régions du Royaume.

