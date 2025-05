Flash – Message de félicitations du Roi Mohammed VI au nouveau Pape Léon XIV

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un message de félicitations à Sa Sainteté le Pape Léon XIV à l’occasion de son investiture à la mission papale.

Dans son message, le Souverain exprime ses vœux les plus chaleureux pour un pontificat bénéfique au peuple catholique et au bien commun. Il rappelle les liens séculaires d’estime et d’entente entre le Maroc et le Saint-Siège, marqués par un engagement commun en faveur de la paix, du vivre-ensemble et du dialogue interreligieux.

Le Roi souligne notamment les visites historiques des papes Jean-Paul II en 1985 et François en 2019 au Maroc, illustrant la volonté partagée de bâtir des ponts de fraternité et de lutter contre les extrémismes.

Le Souverain réaffirme enfin sa pleine disposition à renforcer les relations privilégiées entre le Royaume et le Saint-Siège, afin de soutenir le dialogue continu entre musulmans et chrétiens, sur la base des valeurs humaines universelles.

Article19.ma