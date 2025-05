Opération Marhaba 2025 – Le Maroc et l’Espagne face à “un défi logistique” comme chaque année

Le Maroc et l’Espagne ont tenu, à Cadix, une réunion clé pour préparer l’opération Marhaba 2025, qui encadre chaque été le transit de plus de trois millions de passagers et 800.000 véhicules entre l’Europe et le Maroc.

Cette commission mixte maroco-espagnole de Transit s’est réunie, mercredi à Cadix, sous la co-présidence de M. Khalid Zerouali, Wali, Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières, et Mme Susana Crisostomo, Sous-Secrétaire d’État espagnole à l’Intérieur.

Voici les points clés de la rencontre:

– – Un dispositif marocain massif

1.200 agents mobilisés par la Fondation Mohammed V.

29 navires sur 12 lignes maritimes.

Modernisation des ports (Tanger Med, Nador, Al Hoceima).

Encadrement médical et sécuritaire renforcé sur tout le territoire.

– – Une réponse coordonnée côté espagnol

Renforts dans les ports (70 % du trafic à Cadix).

Mobilisation des forces de sécurité et de la Croix-Rouge.

Centres d’information et coordination pour fluidifier les pics de trafic.

La responsable espagnole, Susana Crisóstomo, a salué une coordination sans faille pour relever ce défi logistique majeur, grâce à l’échange constant d’informations et l’engagement des deux pays.

Article19.ma