Zoom – Le BTP marocain en plein essor : +3,9 % en 2025 et une croissance durable jusqu’en 2029

Au Maroc, le secteur de la construction devrait croître de 3,9 % en termes réels en 2025, avant d’afficher une croissance annuelle moyenne (AAGR) de 3,8 % entre 2026 et 2029, selon le rapport « Morocco Construction Market Size, Trends, and Forecasts by Sector – 2029 (H1 2025) » publié par ResearchAndMarkets.com.

Cette dynamique est stimulée par l’augmentation des investissements directs étrangers (IDE) et les projets d’envergure liés à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et à la Coupe du Monde FIFA 2030.

En novembre 2024, le Premier ministre marocain annonçait une progression de 50,7 % des IDE sur les neuf premiers mois de l’année, atteignant 16,2 milliards MAD (1,6 milliard $).

En parallèle, la Banque africaine de développement (BAD) a conclu en décembre 2024 un accord de prêt de 3,8 milliards MAD (372,2 millions $), avec en projet un financement supplémentaire de 7 milliards MAD (691,3 millions $) pour soutenir les infrastructures liées à la Coupe du Monde.

Grands projets : transport, stades et zones industrielles

Les financements visent à renforcer la gouvernance économique, améliorer les réseaux d’eau, et développer la zone industrielle du port Nador West Med. Le gouvernement prévoit aussi :

La construction d’un nouveau stade à Benslimane, près de Casablanca.

La rénovation de six stades existants.

L’amélioration des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes.

En janvier 2025, le ministre des Transports et de la Logistique a dévoilé un plan d’investissement ferroviaire de 96 milliards MAD (9,5 milliards $) à l’horizon 2030, dont :

53 milliards MAD (5,2 milliards $) pour un projet de train à grande vitesse.

29 milliards MAD (2,9 milliards $) pour l’achat de 150 nouveaux trains.

14 milliards MAD (1,4 milliard $) pour construire 40 nouvelles gares.

Une analyse complète du marché jusqu’en 2029

À noter que ce rapport fournit :

Des estimations historiques (2020-2024) et des prévisions détaillées (2025-2029).

Une segmentation par secteur : commercial, industriel, infrastructures, énergie et services publics, institutionnel, résidentiel.

Une analyse des mégaprojets en cours, par phase de développement et dépenses prévues.

La liste des principaux projets, des grands entrepreneurs et des cabinets de conseil.

