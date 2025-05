Drame – Effondrement à Fès : 9 morts et 7 blessés, recherches toujours en cours (Vidéo)

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un immeuble de plusieurs étages s’est effondré au quartier El Hassani, préfecture des Merinides à Fès, faisant 9 morts et 7 blessés, selon un bilan provisoire annoncé par les autorités locales.

Selon le ministère de l’Habitat, l’immeuble en question avait été classé en 2018 par les autorités locales comme bâtiment « à très haut risque d’effondrement ».

Et d’ajouter que des procédures d’évacuation avaient été lancées à l’époque: « huit familles avaient accepté de partir, mais cinq autres avaient refusé. »

La ministère a souligné que cette décision de classement et d’évacuation en 2018 reposait sur des données techniques et scientifiques précises, et non sur une décision arbitraire.

