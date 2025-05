Water dispute – Figuig sous tension : deux activistes arrêtés, le Collectif national appelle à la mobilisation

Le Collectif national de soutien au Hirak de l’oasis de Figuig dénonce fermement l’arrestation jugée « arbitraire » de deux figures du mouvement social : Mohamed El Brahimi, surnommé « Mofo », et Redouane . Ils ont été arrêtés à cause de leur « opposition au projet de privatisation de l’eau potable au profit de la Société Groupe de l’Oriental pour la distribution », affirme un communiqué, rendu public ce jeudi.

La population de Figuig « lutte depuis plus d’un an et demi » contre cette mesure, dénonçant une décision prise sans consultation citoyenne, malgré les principes de gouvernance participative inscrits dans la Constitution marocaine de 2011, souligne le communiqué.

Des accusations lourdes, un procès imminent

Les deux militants sont poursuivis sous plusieurs chefs d’accusation :

Outrage à agents publics (art. 263 du Code pénal),

Participation à manifestation non autorisée (art. 14 du Dahir sur les rassemblements),

Opposition à l’exécution de travaux ordonnés par l’autorité (art. 308 du Code pénal).

Ils ont été placés en détention à la prison de Bouarfa, où leur procès est prévu ce jeudi 8 mai 2025 à 13h.

Un appel à la solidarité nationale

Le collectif appelle l’ensemble des forces politiques, syndicales, associatives, féminines et de jeunesse à :

exiger la libération immédiate des détenus,

organiser des actions solidaires en soutien au Hirak de Figuig,

dénoncer les atteintes aux droits de manifester pacifiquement et à la liberté d’expression.

Par ailleurs, le communiqué salue « le courage et la ténacité » des habitants, qui continuent de défendre leur droit à la participation citoyenne et à la gestion équitable de leurs ressources locales en eau, malgré les pressions croissantes.

Article19.ma