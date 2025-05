Le Maroc vise le label “China Ready” pour séduire les touristes chinois

Stratégie. L’ONMT engage les démarches pour obtenir le label international “China Ready”, une première en Afrique du Nord.

Cette certification atteste que le Maroc répond aux standards d’accueil adaptés aux attentes des voyageurs chinois.

Objectif : tripler les arrivées d’ici 2027

Ce label permettra de renforcer l’attractivité du Maroc sur un marché de plus de 150 millions de touristes par an. Un audit, des formations pour les opérateurs, et un événement B2B avec des agences chinoises sont prévus pour concrétiser cette ambition.

Avec cette initiative, l’ONMT poursuit « sa stratégie de diversification touristique » et de montée en gamme de l’offre nationale, selon TourismaPost.

Article19.ma