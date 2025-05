Anniversaire – CNDH : 35 ans d’engagement pour la promotion et la protection des droits humains au Maroc (Vidéo)

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) célèbre aujourd’hui le 35ᵉ anniversaire de la création de l’institution nationale des droits de l’Homme au Maroc, fondée le 8 mai 1990. Cet acte pionnier, survenu dans un contexte mondial marqué par des mutations et des réformes, précéda de trois ans l’adoption des Principes de Paris, référence universelle pour ce type d’institutions.

À l’occasion de cet anniversaire, la présidente du CNDH, Mme Amina Bouayach, souligne que « cet événement célèbre non seulement une évolution institutionnelle, mais aussi un rôle actif dans la promotion et la protection des droits humains au sein d’un Maroc en mutation constante. »

2025 : Une année de commémoration et d’action

La présidente du CNDH rappelle que ce cheminement a vu l’institution évoluer d’un simple organe consultatif vers une institution nationale constitutionnelle, dotée dès 2011 de représentations régionales de proximité, et à partir de 2018 d’un mandat élargi en matière de droits humains. « Ce parcours s’inscrit dans une dynamique de réformes souveraines, parmi lesquelles la justice transitionnelle, à travers l’expérience de vérité, équité et réconciliation, dont on a fêté en 2024 le 20ᵉ anniversaire. »

Mme Bouayach insiste sur le fait que : « le CNDH s’est toujours inscrit au cœur des grands chantiers nationaux, de la réforme de la justice à la révision constitutionnelle, en passant par la refonte du Code de la famille, l’observation des processus électoraux ou encore la réforme de la justice pénale ».

Cet anniversaire représente, selon elle, « un hommage à un pari marocain audacieux, marqué par une convergence volontaire et un engagement national constant. »

Une institution pionnière aux multiples missions

Le Maroc fut l’un des rares pays à créer précocement une institution nationale des droits humains, voulue comme une pierre angulaire d’un système global : prévention de la torture et des mauvais traitements, protection et indemnisation des victimes potentielles, redevabilité au nom de la justice et de la dignité, et enfin promotion d’une culture des droits humains et de ses valeurs fondamentales.

Sous le slogan « 35 ans : Droits. Libertés. Effectivité. », le Conseil entend marquer cette année 2025 par un engagement renouvelé à remplir ses missions constitutionnelles : prévenir les violations, protéger et soutenir les victimes, promouvoir la culture des droits humains, et ainsi contribuer au renforcement de l’État de droit.

Le tout, dans un cadre d’indépendance garanti par la loi et la Constitution, et soumis à un strict contrôle par les mécanismes onusiens.

