Vidéo – Lancement d’un projet royal pour renforcer la résilience nationale

Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, a lancé, le 7 mai 2025 à Ameur (Salé), la construction de la plateforme de réserves de première nécessité pour la région Rabat-Salé-Kénitra.

Ce projet concrétise la vision royale d’un Maroc résilient, capable de déployer rapidement secours et aides face aux catastrophes naturelles ou industrielles. Chaque région du Royaume disposera de plateformes dotées de tentes, couvertures, lits, médicaments, denrées alimentaires, etc.

Une infrastructure d’envergure nationale

La plateforme de Rabat-Salé-Kénitra, prévue sur 20 hectares et dotée d’un budget de 287,5 millions de dirhams, comprendra quatre entrepôts, deux abris pour matériel, un héliport et des parkings.

Ce projet fait partie d’un programme national plus large, visant à construire 12 plateformes régionales pour un investissement total de 7 milliards de dirhams. Ces infrastructures couvriront 240 hectares et abriteront 36 entrepôts répartis selon les risques et la densité démographique de chaque région.

Une réponse rapide et coordonnée aux crises

Les plateformes stockeront des équipements pour l’hébergement (200.000 tentes), la restauration (cuisines mobiles, boulangeries), l’approvisionnement en eau et électricité, le sauvetage (matériel d’intervention) et les soins médicaux (hôpitaux de campagne, postes médicaux avancés, médicaments).

Elles seront gérées par des équipes spécialisées selon des normes strictes. Au-delà de renforcer la capacité d’intervention, ces réserves stratégiques permettront de répondre à trois fois les besoins constatés lors du séisme d’Al Haouz, tout en stimulant l’écosystème national de production d’équipements de secours.

