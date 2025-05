Vidéo / Flash – Les portes de la chapelle Sixtine sont fermées : le conclave va bientôt élire le Pape

Les portes de la chapelle Sixtine ont été fermées — et le conclave pour élire un nouveau Pape est en cours.

Des membres de la Garde suisse, un corps de soldats suisses chargé de la sécurité du pape, monteront la garde devant les portes jusqu’à la fin du scrutin, selon Sky News.

Pour rappel, le Pape Francois est décédé

lundi 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans, alors qu’il était en convalescence après une grave pneumonie.

Many people here waiting for first smoke coming out of chimney as first voting session of #conclave goes on pic.twitter.com/tD2JLY0ty8

— Eleonora.Chiarella (@Ele_Chiarella) May 7, 2025