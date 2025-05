Export – Le Maroc déploie une « aide ciblée » de 1.000 DH/T pour soutenir les exportateurs d’agrumes face à la concurrence

Le gouvernement marocain a lancé un ambitieux plan de subventions sur cinq ans (2024–2028) pour dynamiser l’exportation des agrumes frais, menacée par la compétitivité accrue de l’Égypte et d’autres fournisseurs.

Hors mandarines Nadorcott, l’aide prévoit une subvention de 1 000 dirhams (environ 90 €) par tonne exportée vers l’UE, le Royaume-Uni et les pays africains.

Selon le site spécialisé Fruit Net, « seules les unités d’emballage agréées et exportatrices sont éligibles », avec un plafond annuel de volume croissant : 65 000 tonnes en 2024 jusqu’à 125 000 tonnes en 2028, soit un budget pouvant atteindre 11,5 millions d’euros la dernière année.

+ Une stratégie à long terme pour préserver les vergers +

Kacem Bennani Smires, président de la fédération Maroc Citrus, souligne que ce soutien vise surtout à relancer l’exportation des oranges, mises à mal par les prix égyptiens.

L’objectif est aussi d’allonger la durée d’activité des stations de conditionnement (cinq mois actuellement contre sept ou huit auparavant), ce qui aurait un effet direct sur la rentabilité des entreprises et l’emploi local. De plus, ce mécanisme pourrait libérer davantage de fruits non exportables pour les usines de jus.

L’exportation plus précoce des récoltes permettrait aux arbres de mieux se régénérer et d’améliorer leur rendement sur les années suivantes, évitant ainsi l’épuisement progressif des vergers. Bennani Smires tempère cependant l’enthousiasme : malgré ce coup de pouce, la dévaluation monétaire en Égypte et en Turquie continue de rendre leurs produits plus compétitifs.

L’avenir du secteur dépendra aussi d’autres facteurs internationaux, comme l’évolution de la maladie du citrus greening au Brésil.

Article19.ma