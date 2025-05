Vidéo – Ouahbi : « Qui doit payer quand un mineur sort armé ? Vers une responsabilité légale des parents »

– – Où sont les pères face à la violence des mineurs ?

Lors d’une séance publique à la Chambre des Conseillers, en début de semaine, Abdellatif Ouahbi Ministre de la Justice s’est interrogé : « Face à la multiplication des agressions au couteau ou à l’arme blanche commises par des adolescents dans les rues, une question brûlante se pose : où sont les parents, et notamment les pères, censés encadrer ces jeunes ? »

Et d’ajouter :Est-il acceptable qu’un enfant sorte avec un couteau sans que personne ne soit tenu pour responsable ? De plus en plus, la société s’interroge : ne faudrait-il pas instaurer une responsabilité pénale directe pour les parents négligents ? »

Responsabiliser les familles par la loi et les amendes ?

Le débat juridique s’intensifie autour de l’idée d’obliger les parents à répondre, non seulement moralement, mais aussi légalement, des actes de leurs enfants mineurs.

Certains avancent même l’idée d’amendes lourdes — 50 à 100 millions de centimes — pour contraindre les familles à mieux surveiller leurs enfants. La responsabilité ne doit plus être seulement individuelle : elle devient collective, incluant l’école, les éducateurs, mais surtout les parents.

Il est temps de « repenser le cadre légal » de la responsabilité familiale afin de protéger la société et prévenir la délinquance des mineurs, dit-il aux Conseillers.

Article19.ma