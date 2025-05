Dakhla, avec son gigantesque port sur l’Atlantique, ambitionne de devenir « Le Nouveau Hub Africain » (Bloomberg)

Dans un reportage, l’agence financière américaine Bloomberg vient de dévoiler l’ambition économique et stratégique de la perle du Sud.

« À Dakhla, sur la côte atlantique du Sahara Occidental, un projet titanesque est en marche : le port Dakhla Atlantique, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars, transforme une zone désertique en une plateforme commerciale majeure », souligne Bloomberg.

Et d’ajouter : « Avec ses jetées s’étendant sur plus de 1,6 km dans l’océan, le port prévoit d’exporter phosphates, gaz, produits de la mer, mais aussi à terme hydrogène vert et ammoniac vers l’Europe et l’Amérique latine. »

Ce projet s’inscrit dans une vague d’investissements déclenchée par la reconnaissance en 2020, sous la présidence Trump, de la souveraineté marocaine sur le Sahara, en échange de l’adhésion du Maroc aux Accords d’Abraham avec Israël.

Aujourd’hui, avec Trump de retour au pouvoir et des soutiens européens comme la France et l’Espagne, les projets atteignent les 10 milliards de dollars, dont une autoroute reliant Dakhla à Tanger, un nouvel aéroport, et de nombreux projets touristiques et énergétiques. L’objectif est clair : attirer 40 milliards de dollars d’ici 2040 et faire de Dakhla un hub stratégique pour l’Afrique de l’Ouest », relève son correspondant au Maroc, Souhail Karam.

+ Cliquez pour plus de détails +

Article19.ma