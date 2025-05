Actualité – La RAM signe un partenariat stratégique à JFK – New York pour réinventer l’expérience client

Le transporteur national Royal Air Maroc (RAM) et The New Terminal One (NTO) de l’aéroport JFK à New York ont scellé un partenariat stratégique qui prendra effet en juin 2026.

Ce nouvel accord permettra à la compagnie nationale marocaine d’opérer depuis le tout nouveau Terminal 1, symbole d’innovation et de modernité. Cet accord s’inscrit dans la stratégie de croissance ambitieuse de RAM pour renforcer ses liens transatlantiques et améliorer l’expérience client à l’une de ses principales portes d’entrée aux États-Unis.

Avec un investissement colossal de 19 milliards de dollars, le projet JFK vise à transformer l’aéroport en une véritable plateforme mondiale. Royal Air Maroc, qui assure déjà deux vols quotidiens Casablanca-New York à bord de Boeing 787, entend ainsi consolider sa présence stratégique sur le marché américain et offrir à ses passagers un service haut de gamme aligné sur les standards internationaux.

Un Terminal Innovant au Service d’une Expérience Premium

Le New Terminal One, en cours de construction sur les anciens emplacements des Terminaux 1, 2 et 3, ambitionne de devenir le plus grand terminal de JFK, avec 23 portes et une superficie totale de 2,6 millions de pieds carrés à l’horizon 2030.

Dès 2026, Royal Air Maroc bénéficiera d’un environnement ultramoderne offrant un parcours client fluide, du check-in à l’embarquement, grâce à des technologies de pointe, un design raffiné, et des services haut de gamme.

Outre l’amélioration de l’expérience voyageur, les passagers auront accès à une vaste offre de shopping et de restauration premium, renforçant l’attractivité de JFK comme hub majeur.

La RAM devient ainsi le premier membre de l’alliance oneworld à intégrer ce terminal, aux côtés de compagnies prestigieuses comme Air France, KLM, Turkish Airlines ou Korean Air.

