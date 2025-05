Vidéo / Scandale – Un député interpelle la secrétaire d’État à la Pêche concernant un « soutien financier de 1,1 milliard de centimes » à un collègue du RNI

Controverse politico-financière. L’annonce par Zakia Driouch, secrétaire d’État chargée du secteur de la pêche maritime, de l’octroi d’un soutien financier gouvernemental à un collègue de son parti Rassemblement national des indépendants (RNI), d’un montant de 1,1 milliard de centimes, soit $1,1 million pour la réalisation d’une ferme marine à Dakhla, continue de suscitées la polémique au sein de l’opposition.

Mme Driouch s’exprimait lors d’une réunion du RNI, sous la direction bienveillante du chef de gouvernement Aziz Akhannouch, lorsqu’elle a déclaré que M. Hmiya avait obtenu un soutien de 1,1 milliard de centimes pour la création d’une ferme marine à Dakhla.

Elle a ajouté que cela avait contribué à la création de deux fermes aquacoles à Dakhla, faisant ainsi référence au député Imbarek Hmiya, représentant du RNI dans cette Perle du Sud.

+ « Un cadre de transparence et d’égalité des chances ? » +

Mostafa El Ibrahimi, député du Parti de la Justice et du Développement (PJD), a adressé une question écrite à la secrétaire d’État, dont voici la teneur :

« À l’occasion de la rencontre de votre parti dans la ville de Dakhla au début du mois de mai 2025, sous le slogan « Le débat des Libéraux, la voie des réalisations », et également devant les membres de la Chambre de la pêche maritime, vous avez déclaré, lors de la présentation que vous avez faite aux participants, que vous aviez accordé un soutien à l’un des membres de votre parti d’un montant de 1,1 milliard de centimes pour la production et l’élevage de mollusques. »

Le député a ajouté que cette déclaration a surpris nombreux opérateurs dans le secteur de la pêche et « s’interrogent sur les critères et les modalités d’obtention de ce soutien ».

Le député a exhorté la secrétaire d’État d’expliquer la raison de sa déclaration concernant ce soutien lors d’une réunion de parti, et si cela relevait d’un programme pour le secteur de la pêche maritime ou s’il s’agissait d’un « appel au recrutement » d’acteurs du secteur dans le cadre d’une campagne électorale directe ».

Par ailleurs, le député a demandé : « Quel est le cadre juridique ou réglementaire de ce soutien ? Quel est le montant total de ce soutien et combien de personnes ou d’entités en ont bénéficié au cours des dernières années ? Quelles sont les procédures, les critères et les modalités d’obtention de ce soutien dans un cadre de transparence et d’égalité des chances ? »

Mme Driouch affirme qu’“il s’agit de programmes de soutien aux projets d’aquaculture, financés par la Banque islamique de développement, la Banque mondiale et l’Union européenne, visant à soutenir les projets, et non les individus.”

Elle a ajouté que pour bénéficier de ce soutien, “il faut répondre à un cahier des charges strict et clair, notamment disposer d’une base foncière et d’une capacité financière assurant la durabilité du projet, compte tenu de l’importance des partenaires financiers impliqués.”

Et d’ajouter : “Les aides ne prennent pas la forme d’un appui financier direct, mais consistent principalement en la fourniture d’équipements et d’outils appropriés pour lancer les projets. Plus de 592 bénéficiaires ont profité de ces programmes, dont plus de 12 coopératives et 570 jeunes.”

Affaire à suivre….

Article19.ma