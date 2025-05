CMD 2025 à Londres : La Bourse de Casablanca Renforce son Attractivité Internationale

Le Morocco Capital Markets Days (MCMD) revient pour sa 8ème édition à Londres du 7 au 9 mai 2025. Cet événement annuel majeur, soutenu par l’Ambassade du Maroc au Royaume-Uni, vise à promouvoir la place financière de Casablanca sur la scène internationale.

L’édition 2025 réunira une trentaine de dirigeants d’entreprises cotées marocaines, des acteurs du marché des capitaux, ainsi que des personnalités influentes marocaines et britanniques.

Le programme comprend une conférence plénière sur les atouts économiques et les perspectives du Maroc, ainsi que plus de 160 rencontres individuelles entre entreprises cotées et investisseurs internationaux.

Avec 8 événements parallèles, 34 entreprises cotées et une vingtaine d’investisseurs mobilisés, cette édition bat de nouveaux records et témoigne de l’attractivité croissante du marché marocain auprès de la place financière londonienne et des professionnels marocains basés au Royaume-Uni.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des Morocco Business Weeks organisées à Londres, soulignant la volonté de la Bourse de Casablanca de connecter son marché aux grandes places internationales et de renforcer l’attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers.

Background : La Bourse de Casablanca, créée en 1929 et parmi les principales places africaines avec 77 sociétés cotées et une capitalisation de 752,4 milliards de MAD fin 2024, réaffirme ainsi son engagement envers l’ouverture internationale et le développement du marché des capitaux marocain.

Article19.ma