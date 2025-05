Diplomatie – Richard Duke Buchan III désigné Ambassadeur des États-Unis au Maroc

Richard Duke Buchan III a été désigné pour occuper le poste d’Ambassadeur des États-Unis au Royaume du Maroc, selon un rapport officiel remis au Comité des relations étrangères du Sénat américain.

Ancien ambassadeur en Espagne et en Andorre de 2017 à 2021, M. Buchan a récemment exercé les fonctions de Président national des finances du Comité national républicain. Homme d’affaires chevronné, il est le fondateur et PDG de Hunter Global Investors L.P., une société d’investissement établie en 2001 à New York et aujourd’hui basée en Floride.

+ Un ambassadeur polyglotte +

Fort de plus de quarante années d’expérience internationale dans plus de 50 pays, dont le Maroc, M. Buchan est également très impliqué dans des initiatives éducatives et philanthropiques.

Son parcours diplomatique antérieur, combiné à son engagement dans les domaines économique et social, est jugé comme un atout important pour ce poste stratégique.

Originaire de Caroline du Nord, il continue de gérer les terres agricoles familiales dans cet État ainsi qu’à New York, où il cultive notamment des truffes, des légumes anciens et élève des chevaux.

Marié et père de trois enfants, tous Scouts Aigles, M. Buchan est diplômé en économie et en espagnol de l’Université de Caroline du Nord, et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School. Il parle couramment espagnol, possède des compétences en français et maîtrise plusieurs autres langues européennes.

Article19.ma