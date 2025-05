Focus – Tourisme au Maroc : Une croissance historique en 2025 portée par un afflux de visiteurs et de recettes record

– – Chiffres impressionnants dès le 1er trimestre 2025

Au Maroc, le secteur touristique connaît une croissance exceptionnelle, enregistrant une hausse de 2,4 % des recettes à la fin mars 2025 par rapport à la même période en 2024. Cela représente près de 24,63 milliards de dirhams (environ 2,5 milliards de dollars), plaçant le tourisme en tête des sources de revenus du pays, devant l’automobile, la chimie, l’agroalimentaire, les technologies de l’information et même les hydrocarbures, selon le site spécialisé américain Travel & Tour the World (TTW).

La balance des voyages affiche un excédent de plus de 17,62 milliards de dirhams, soit une amélioration de 1,5 % en glissement annuel. Les dépenses de voyage, quant à elles, ont augmenté de 4,8 %, atteignant 7 milliards de dirhams, signalant une hausse du pouvoir d’achat des visiteurs, relève la même source.

Record de 4 millions de visiteurs en 3 mois

Le Maroc a accueilli 4 millions de touristes au cours du premier trimestre 2025, marquant une progression spectaculaire de 22 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette croissance témoigne de la reprise du tourisme international post-COVID et du dynamisme du secteur.

Plusieurs facteurs expliquent cette dynamique : le retour massif de la diaspora marocaine, la diversification des marchés émetteurs grâce à l’ouverture de nouvelles destinations, et l’amélioration de l’accessibilité aérienne (nouvelles routes, augmentation des fréquences, essor des compagnies low-cost), souligne la même source.

Les clés du succès : diaspora, diversification et accessibilité

Les investissements dans les infrastructures touristiques (aéroports modernisés, hôtels rénovés, attractions améliorées) ont renforcé l’attractivité du pays. Parallèlement, les campagnes de marketing digital et les événements culturels ont stimulé l’intérêt mondial pour le Maroc.

Les transferts d’argent des Marocains résidant à l’étranger ont atteint 26,22 milliards de dirhams à fin mars 2025, un chiffre légèrement inférieur à celui de 2024 (27,96 milliards), mais toujours essentiel pour la stabilité économique du pays.

Un moteur d’emplois et de développement régional

L’expansion du secteur touristique crée des emplois dans l’hôtellerie, la restauration, les transports et les services de guidage. Cela génère un effet d’entraînement sur les économies locales et stimule les investissements dans d’autres secteurs comme l’immobilier, l’hôtellerie et le commerce de détail.

Le Maroc mise sur la durabilité pour maintenir la croissance du tourisme. Le gouvernement et les acteurs du secteur renforcent les mesures pour protéger l’environnement, valoriser le patrimoine naturel et culturel, et faire profiter les populations locales des retombées économiques.

Avec des objectifs ambitieux en matière de fréquentation et de recettes touristiques, et grâce à une offre diversifiée (patrimoine, plages, montagnes, culture), le Maroc s’impose comme une destination incontournable à l’échelle mondiale. Le développement durable et l’innovation resteront au cœur de la stratégie pour les années à venir, ajoute la même source.

Article19.ma