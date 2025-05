Arrêt sur image : Pêche « sauvage » au Maroc : Sommes-nous en train de suivre le triste l’exemple japonais ?

– – Quand les océans s’épuisent, les flottes s’exilent

La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), notamment l’utilisation de filets dérivants interdits, demeure une réalité préoccupante au Maroc, malgré les efforts déployés par les autorités concernées et une législation rigoureuse pour la contrôler sur une étendue de 3.500 kms de côtes riches en poissons.

Petit rappel historique : depuis plus de 25 ans, des bateaux japonais viennent pêcher le thon au large des côtes marocaines. Pourquoi ? Parce qu’ils ont épuisé les stocks de ce poisson chez eux, après des décennies de surpêche et de gestion déficiente.

+ Vigilance ! +

Ce n’est pas juste une anecdote lointaine. C’est un signal d’alerte : si le Maroc ne contrôle pas mieux la pêche dite « sauvage » sur ses côtes, il risque de connaître le même scénario.

Est-ce un simple manque de vigilance ? Une erreur de calcul ? Ou l’aveuglement d’industries devenues voraces, prêtes à sacrifier la durabilité pour des profits immédiats ?

Pour mieux comprendre l’ampleur du problème, regarde cette vidéo :

