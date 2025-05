Protestation – Le Congrès Mondial Amazigh dénonce la montée des « discours racistes » contre la culture berbère

Le Congrès Mondial Amazigh suit avec une profonde inquiétude « la montée des discours racistes et haineux à l’encontre de la cause amazighe », ainsi que la recrudescence des propos insultants et des remises en question visant l’amazighité, enracinée pourtant au plus profond de l’histoire.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, Rachid Raha, président du Congrès relève qu’on « continue aussi de ressasser les vieilles rengaines liant l’amazighité au sionisme et aux services de renseignement étrangers », en s’acharnant sur quiconque défend les causes nationales et leur accorde la priorité sur les conflits et guerres du Moyen-Orient.

« Ce qu’a déclaré l’un des bras du régime militaire algérien sur une chaîne émiratie — à savoir des accusations grotesques et un incitatif explicite contre l’amazighité et les Amazighs en Algérie — constitue un danger sérieux pour la cohésion du peuple algérien, dans toute sa diversité culturelle et linguistique. De plus, cela contredit la Constitution algérienne, qui reconnaît l’amazigh comme langue officielle, et piétine les acquis arrachés par la cause amazighe après de longues années de lutte », affirme la même source.

En outre, cette déclaration dangereuse de la part de cet « académicien » rouvre les plaies de la guerre civile entre Algériens et met en péril leur unité, à moins que les autorités compétentes n’interviennent urgemment pour stopper ces discours racistes et ces accusations graves, souligne la même source.

Et d’ajouter : « Dans un contexte similaire, l’ancien chef du gouvernement marocain, dirigeant d’un parti politique qui a conduit deux gouvernements après la Constitution de 2011, a ignoré et retardé pendant neuf ans la promulgation de la loi organique visant à activer le caractère officiel de l’amazighité. À plusieurs reprises, il a attaqué la langue amazighe et les Amazighs par des propos empruntés au langage de la rue, utilisant des termes dépréciatifs contre les Marocains qui défendent les causes nationales avant celles des autres peuples. Ces déclarations révèlent un aliénation culturelle et identitaire, ainsi qu’une soumission aveugle à l’Orient au détriment de la patrie.

De tels propos, et le niveau qu’ils ont atteint, montrent que certains courants continuent d’utiliser des méthodes dépassées et des accusations absurdes pour attaquer l’amazighité et « diaboliser » les Amazighs, au service d’objectifs idéologiques obsolètes, qui n’ont plus leur place à l’heure de l’éveil des consciences et de l’attachement premier à la nation et à ses enjeux. »

+ Contre les voix discordantes qui attisent les divisions raciales +

Le Congrès Mondial Amazigh, en tirant la sonnette d’alarme face à ces déclarations dangereuses et discours incitatifs, appelle à nouveau à s’opposer fermement à toutes les formes de discours racistes et discriminatoires contre les Amazighs et l’amazighité.

Il appelle également les peuples d’Afrique du Nord à l’unité et à la solidarité pour défendre la cause amazighe, considérée comme la cause commune à tous les habitants de la région maghrébine, et à s’opposer aux voix discordantes qui attisent les divisions raciales et les guerres civiles, en violation des constitutions, des lois nationales et des chartes internationales.

Le Congrès renouvelle aussi ses demandes à l’ONU, à l’Union européenne et à l’Union africaine d’intervenir pour mettre fin aux crimes de génocide et de purification ethnique dont est victime le peuple azawadien de la part de l’armée malienne et des mercenaires russes de Wagner.

Enfin, le Congrès appelle les autorités libyennes à inclure les Amazighs dans la prise de décision politique et dans les structures de l’État, et à reconnaître l’amazighité dans la prochaine Constitution, à l’image du Maroc et de l’Algérie.

Pour conclure, le Congrès appelle les militants et structures du mouvement amazigh dans tous les pays d’Afrique du Nord et dans la diaspora à intensifier la lutte et le plaidoyer, à protéger les acquis malgré les défis, et à s’opposer à tous ceux qui incitent contre les Amazighs et l’amazighité ».

