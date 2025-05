Au Maroc, la centrale solaire Noor III, “en difficulté”, est de nouveau opérationnelle après 14 mois d’arrêt

L’opérateur saoudien ACWA Power est convaincu d’avoir trouvé une « solution permanente » aux fusions répétées des réservoirs de sel de la centrale CSP Noor III. Mais la firme semble en avoir assez de cette technologie « difficile et complexe », selon MEES.

La Middle East Economic Survey (MEES) est une lettre d’information hebdomadaire qui fournit des analyses approfondies sur les évolutions énergétiques, financières, économiques et politiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Fondé à Beyrouth, en 1957, MEES est très respectée pour la qualité de sa couverture du secteur énergétique de la région.

Pour rappel, la centrale solaire à concentration (CSP) Noor III, pionnière du Maroc avec une capacité de 150 MW à Ouarzazate, dans le sud du pays, est de nouveau en service après une panne de 14 mois due à une fuite dans son réservoir de sels fondus, a annoncé le 21 avril l’agence nationale des énergies renouvelables Masen.

« Afin de garantir la fiabilité à long-terme de l’installation, un deuxième réservoir de conception améliorée est en cours de construction », a indiqué Masen dans son communiqué.

Et d’ajouter : « Il complétera l’infrastructure existante et renforcera la résilience opérationnelle. »

Qui est ACWA Power ?

ACWA Power est une entreprise saoudienne fondée en 2004, spécialisée dans le développement, l’investissement et l’exploitation de projets de production d’énergie et de dessalement d’eau. Elle est devenue un acteur majeur dans le domaine des énergies renouvelables au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

Présente au Maroc depuis plus de dix ans, ACWA Power a été sélectionnée comme principal opérateur des centrales du complexe solaire Noor à Ouarzazate, l’un des plus grands projets solaires au monde. Avec une expertise couvrant les technologies solaires à concentration (CSP), le photovoltaïque et l’éolien, l’entreprise se positionne comme un partenaire clé pour les pays cherchant à diversifier leur mix énergétique.

Cependant, malgré ses succès, ACWA Power a aussi rencontré des défis techniques, notamment sur Noor III, où les réservoirs de sel fondus — essentiels pour stocker la chaleur et produire de l’électricité la nuit — ont présenté des failles majeures. La reprise d’activité de Noor III marque donc une étape cruciale, mais soulève aussi des interrogations sur la robustesse et la viabilité à long-terme de cette technologie au Maroc.

Article19.ma