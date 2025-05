Éclairage – Le Japon menace d’utiliser son “option nucléaire” contre Trump

Le Japon, premier détenteur étranger de bons du Trésor américain, a toujours évité de vendre la montagne de dette américaine qu’il possède. Mais l’administration Trump a bouleversé tous les équilibres, au point que l’option nucléaire — c’est-à-dire la vente massive de bons du Trésor — est désormais évoquée ouvertement, selon le site américain d’information et d’analyse Splinter .

Le ministre japonais des Finances a déclaré lors d’une interview :

« Notre position de non-vendeur existe bel et bien comme une carte… l’utiliser ou non est une autre décision. »

Cette déclaration intervient juste après le retour de Ryosei Akazawa, principal négociateur commercial japonais, de Washington — un signe fort sur l’état tendu des négociations.

Un choc immédiat sur les marchés

Même si la déclaration peut sembler anodine, le marché des bons du Trésor américain a réagi brutalement : forte baisse des cours. Depuis des décennies, le Japon fonde sa politique monétaire sur l’achat et la détention de ces obligations. Le marché, le plus vaste et liquide du monde, fonctionnait sur l’hypothèse implicite que le Japon ne vendrait jamais, car cela nuirait gravement à ses propres finances.

Jesper Koll, directeur chez Monex Group, résume l’enjeu :

« Voir le ministre des Finances, habituellement réservé, s’exprimer à la télévision nationale sur ce sujet montre la confiance grandissante de l’élite japonaise face aux États-Unis. »

Un impact potentiellement catastrophique

Difficile de mesurer à l’avance l’impact d’une telle décision. Mais ce serait une mesure inédite avec des conséquences évidentes :

Augmentation des taux d’intérêt pour les Américains.

Chute probable des actions, selon les modèles classiques de flux financiers.

Le marché obligataire a déjà démontré sa puissance, parvenant à faire fléchir Trump sur la guerre commerciale, là où le marché boursier avait échoué pendant des mois.

La confiance mondiale dans les États-Unis vacille

Il pourrait s’agir d’une posture japonaise pour répondre aux pressions de Trump. Mais le simple fait que ce sujet soit désormais posé ouvertement sur la table montre que nous vivons une période sans précédent.

La véritable puissance américaine ne réside pas seulement dans l’armée ou la consommation, mais dans la confiance mondiale dans sa capacité à honorer ses dettes. Or, ce socle est aujourd’hui remis en cause.

La Chine suit avec attention

Le Japon n’est pas le seul acteur à surveiller. La Chine, deuxième plus grand détenteur de bons du Trésor, pourrait être tentée de réagir. Si les Japonais profèrent cette menace, il est probable que la Chine l’envisage au moins en interne.

Certes, vendre massivement ces obligations entraînerait une forme de destruction mutuelle assurée, car la Chine comme le Japon dépend aussi de leurs avoirs américains. D’où l’expression d’« option nucléaire » pour qualifier cette menace extrême.

Une perte de statut pour les États-Unis

Des chercheurs chinois, comme Yang Panpan et Xu Qiyuan, ont déjà souligné que:

« La sécurité des bons du Trésor américain n’est plus acquise… Cette époque est révolue. »

Ce n’est donc pas seulement Trump qui est en cause, mais une perte générale de crédibilité : les États-Unis apparaissent comme un partenaire commercial imprévisible, prêt à déchirer ses propres accords.

Les marchés l’ont compris : les investisseurs passent de la parole aux actes.

Un avenir incertain pour l’économie américaine

Personne ne sait exactement ce qui attend l’économie américaine. À court terme, Trump pourrait encore reculer sur certains points. Mais à long terme, les dégâts semblent irréversibles :

La réputation des États-Unis comme ultime valeur refuge est atteinte.

Et ce sont avant tout les Américains qui paieront le prix de cette perte de confiance. (Source : Splinter.com)

