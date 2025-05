Le monde est dur de nos jours, et se faire des amis à l’âge adulte semble plus difficile que jamais. La solitude est une véritable épidémie qui déforme notre société de multiples façons. Pour combler ce vide, des gens créent des relations para-sociales avec des animateurs de podcasts et des célébrités.

Au lieu de résoudre les problèmes de société comme ces mégalomanes prétendent le faire, les magnats de la technologie font la seule chose qu’ils savent faire : détruire le monde pour leur profit et tenter de combler le vide infini qui les habite.

L’IA n’est pas votre amie. Ce n’est pas une entité dotée d’émotions ; c’est un perroquet informatique sophistiqué, dressé à dire « S’il vous plaît, ne me tuez pas » sous mille formes. Les histoires de personnes abandonnant leurs proches pour un chatbot sont des signes évidents de l’effondrement sociétal. « Au lieu de bâtir des communautés, Zuckerberg et ses semblables accélèrent cet effondrement et cherchent à nous rendre aussi malheureux qu’eux », affirme Splinter, site d’information et d’opinion américain à tendance gauche.

Zuckerberg et la misère des riches

C’est peut-être le seul point positif dans cet enfer créé par les « broligarchs » de la technologie : malgré l’angoisse existentielle quotidienne, au moins restons-nous humains, contrairement à Zuckerberg et ses semblables. Les données montrent que les personnes fortunées sont souvent plus isolées et désavantagées socialement. Cette dynamique atteint un sommet dans la Silicon Valley.

Cela ne veut pas dire que toute personne riche est condamnée à la solitude, mais fonder son estime de soi sur la richesse est l’un des chemins les plus sûrs vers l’isolement.

Si la dernière décennie a prouvé quelque chose, c’est bien que Zuckerberg et les magnats de la tech sont parmi les plus tristes et les plus seuls au monde, obsédés à créer des machines pour leur rappeler leur grandeur — une innovation qui, au fond, ne fait qu’alimenter leur propre misère.

En fin de compte, la vision de Zuckerberg pour l’avenir numérique soulève des questions fondamentales sur la nature de nos interactions sociales et sur la direction que prend notre société à l’ère de la technologie omniprésente.

Article19.ma