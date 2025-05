Marché de l’Emploi – Vers une hausse inédite des salaires et du soutien social au Maroc d’ici 2026 (Officiel)

Le ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a annoncé, ce jeudi 1er mai, que le salaire net mensuel moyen dans le secteur public passera de 8.237 dirhams en 2021 à 10.100 dirhams en 2026. Le salaire minimum net, quant à lui, augmentera de 3.000 à 4.500 dirhams grâce aux efforts gouvernementaux sous les directives royales.

Accords sectoriels : éducation en tête

Dans le secteur de l’éducation, un budget massif de 17 milliards de dirhams a été mobilisé pour corriger les inégalités, avec notamment une hausse générale de 1.500 dirhams pour 330.000 employés, dont les enseignants. D’autres primes, comme celles liées à l’avancement en grade, ont également bénéficié à environ 12.000 fonctionnaires. À ce jour, 80 % des engagements pris en décembre 2023 ont été mis en œuvre, et le dialogue se poursuit pour finaliser les réformes.

Santé : des avancées majeures pour le personnel

Le secteur de la santé a obtenu une enveloppe globale de 3,5 milliards de dirhams, incluant des augmentations spécifiques pour les infirmiers (500 dirhams) et le personnel administratif, ainsi qu’une amélioration des parcours de promotion et des primes de risque. Pour la première fois, les enseignants-chercheurs de la santé bénéficient aussi d’indemnités, officialisées par un décret gouvernemental récent. De plus, un nouveau statut pour les attachés scientifiques prévoit une hausse nette de 1.800 dirhams rétroactive à janvier 2023.

Réformes structurelles et protection sociale universelle

Le gouvernement a engagé plusieurs réformes majeures pour rendre les hôpitaux plus performants, notamment via le chantier royal de généralisation de la protection sociale, garantissant l’accès équitable aux services, que l’on soit cotisant ou affilié au système solidaire AMO TADAMOUN.

Enseignement supérieur : 2 milliards de dirhams pour les chercheurs

Le dialogue sectoriel dans l’enseignement supérieur a mobilisé près de 2 milliards de dirhams, permettant notamment à quelque 15.000 enseignants-chercheurs de bénéficier d’augmentations salariales alignées sur celles des autres secteurs.

Soutien social direct : un impact massif

Deux projets royaux majeurs se distinguent : le soutien social direct (3,9 millions de familles bénéficiaires avec une enveloppe de 27,1 milliards de dirhams fin 2025, portée à 29,4 milliards en 2026) et le soutien direct au logement, lancé en janvier 2024. À ce jour, près de 130.000 demandes ont été enregistrées, dont environ 25 % provenant de Marocains résidant à l’étranger. Le programme a déjà mobilisé 3,5 milliards de dirhams, en attendant le traitement des nouvelles demandes.

